"La parità non può aspettare", TIM: honoree ai Webby Awards 2024

TIM

(Teleborsa) -è stata premiata con unnella categoria Advertising in ambito Diversity, Equity & Inclusion per la campagna, realizzata dalsul tema del gender gap.Definito il più alto riconoscimento di Internet dal New York Times, isono realizzati dall'Accademia Internazionale delle Arti e delle Scienze Digitali (IADAS), la principale organizzazione di premi internazionali per l'eccellenza su Internet nelle categorie siti web, pubblicità interattivaCon, la campagna ‘La parità non può aspettare’ è stata caratterizzata da immagini con messaggi forti sul tema su cui riflettere, fondati su dati, come ‘La parità di genere sarà raggiunta solo nel 2155’ (fonte Global Gender Gap Report 2023 del World Economic Forum) o ancora ‘Le donne manager nelle imprese italiane sono solo il 20,5%’. Lo spot ‘Il Labirinto’, diretto dal Premio Oscar, ha inoltre sottolineato iche le donne sono costrette ad affrontare ogni giorno: un labirinto d