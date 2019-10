Manovra, Misiani: può essere migliorata in Parlamento, 3 miliardi da lotta evasione stima prudenziale

(Teleborsa) - "Ne ho viste parecchie di leggi di bilancio, sono provvedimenti complessi che vanno a toccare diversi ambiti, e in tanti anni non ne ho mai vista una che non susciti approvazioni e critiche, e sarà il destino anche di questa legge di bilancio". Lo afferma ilospite di Radio Capital, parlando delle d iscussioni accese sia nella maggioranza sia nelle diverse categorie produttive che nascono dall'approvazione di una: dovevamo fare i conti con unascritta nero su bianco didi euro", sottolinea Misiani, "e se Salvini ha aperto la crisi credo che sia stato dovuto soprattutto alle difficoltà di questa legge di bilancio. Noi in quattro settimane abbiamo costruito una legge di bilancio che, cheai lavoratori e mette. Soldi che vengono recuperati con la flessibilità, con une con misure che inevitabilmente provocano critiche da parte di alcuni settori".Criticate anche le diverse, ma il viceministro le difende: "Sonoe guarderei al dato della: se non avessimo fatto niente sarebbe schizzata al 42,7% del PIL, così invece rimarrào sarà leggermente inferiore rispetto all'anno scorso. E credo che sia un. Facevano tutti i fenomeni dicendo che non avrebbero fatto aumentare l'IVA ma nessuno ha mai spiegato come, noi invece abbiamo scritto nero su bianco le coperture e abbiamo disinnescato quasi il doppio della clausola dell'anno scorso. Le critiche dovrebbero guardare al merito della questione. Laper ogni famiglia. E oltretutto", aggiunge, ", da 28 a 18 miliardi. Alleggeriamo il carico della manovra successiva".La manovrae, su cui, dice Misiani, il governo ha "molta fiducia. I 3dal decreto fiscale sono stati vagliati dalla ragioneria generale, è una. Se, come noi speriamo, sarà superiore alla previsione, destineremo queste risorse a un'ulteriore riduzione della pressione fiscale".A proposito dei punti su cui insiste il ministro Luigi Di Maio dalleal, Misiani sostiene che "ci sarà sicuramentenella maggioranza, le leggi di bilancio sono sempre soggette a miglioramenti nel corso del confronto parlamentare. Per quanto riguarda, riscenderà a mille euro in più anni tenendo conto che la tecnologia ha fatto passi da gigante, rendendo. Le multe per gli esercenti che non accettano moneta elettronica erano già previste da un decreto del 2012, sono rimaste sulla carta in virtù di una sentenza del Consiglio di stato". ", non c'è nessuna volontà persecutoria - prosegue - l'idea di fondo del contrasto all'evasione è incentivare l'uso della moneta elettronica, vorrei che questo fosse chiaro. Stanziamo miliardi di euro per premiare chi userà carte di credito, di debito e bancomat al posto del contante. Sono, come l'abbassamento della soglia del contante e il sistema sanzionatorio, ma tutto si può discutere e tutto si può migliorare". Per quanto riguarda le"manteniamo lo strumento fra 0 e 65mila euro. Non attiviamo la seconda parte della riforma varata dal precedente governo in primo luogo perché non era stata richiesta l'autorizzazione necessaria all'UE. Mettiamo alcunieuro ma con un'incentivazione per chi passerà volontariamente alla fatturazione elettronica. Questo nell'ottica di completare il sistema di fatturazione elettronica che già permette di recuperare parte dell'evasione fiscale".In ogni caso, spiega Misiani, "siamosu tutto l'insieme della manovra. Nessuno ha la verità in tasca: ci si confronta con le parti sociali, con i soggetti e con le realtà interessate, e si lavora per migliorare le norme per migliorare la vita dei cittadini italiani. Noi abbiamo fatto un lavoro molto importante, che indica un percorso. Se ci fosse stato Salvini al governo oggi avremmo avuto una legge di bilancio che ci avrebbe portato fuori dall'euro.o rispetto al livello precedente e farà risparmiare miliardi di euro ai contribuenti italiani. Soldi che ci aiuteranno a evitare di aumentare le tasse, di ridurne di altre e di offrire servizi che altrimenti non ci saremo potuti permettere. Credo che la direzione di marcia sia chiara e condivisa da tutte le forze della maggioranza".Quanto alla situazione die le diverse crisi aziendali, fra cui, Misiani sostiene che "la soluzione èper il nostro paese. Questo vale innanzitutto per Alitalia: in un paese che attira decine di milioni di turisti, bisogna lavorare per salvarla in un'ottica di mercato. Stiamo cercando di costruire delle partnership di mercato. Whirlpool? Chiama in causa la necessità di rafforzare la cassetta degli attrezzi per la gestione delle crisi aziendali.e, che coinvolgono quasi. Sarebbe sbagliato se lo Stato si disinteressasse della sorte di realtà produttive importanti. Credo sia necessario mettere in campo tutti gli strumenti per permettere la continuità aziendale di realtà che se chiudessero impoverirebbero il tessuto produttivo del paese". Infine, sulla volontà dei 5 Stelle di eliminare lo, Misiani osserva: "Mi fido di Stefano Patuanelli, è una persona seria e impegnata a tempo pieno sulle crisi aziendali, quindi anche su Ilva. È al lavoro per trovare una".