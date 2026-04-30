Zona Euro, crescita PIL 1° trimestre sotto le attese: +0,1% t/t, +0,8% a/a

(Teleborsa) - Cresce meno delle attese il PIL di Eurolandia del 1° trimestre 2026. Secondo la stima preliminare di Eurostat, il PIL dell'Eurozona dovrebbe essere salito dello 0,1% su base trimestrale, inferiore al +0,2% indicato dagli analisti e dei tre mesi precedenti.



Su anno la stima è al +0,8%, (+0,9% il consensus) dopo il +1,2% del trimestre precedente.



Per l'intera Unione Europea (EU-27) è indicato un aumento dello 0,2% del PIL su trimestre (+0,2% il precedente) e del +1% su anno, rispetto al +1,4% precedente.



(Foto: © iloveotto/123RF)

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