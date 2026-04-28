Bilancio Ue, Europarlamento approva la sua posizione: si apre il confronto con il Consiglio

(Teleborsa) - Il Parlamento europeo
ha approvato il rapporto sulle priorità di bilancio
per il 2027, con 389 voti favorevoli, 191 contrari e 75 astensioni. Il testo, che alimenterà la proposta della Commissione attesa per giugno, sottolinea che in un contesto di "instabilità geopolitica, minacce alla sicurezza, pressioni economiche e sfide sociali crescenti" un bilancio "prevedibile, robusto, orientato agli investimenti e centrato sui cittadini è più essenziale che mai." Le tre parole chiave individuate dall'Europarlamento sono coesione
, competitività
e sicurezza
: il bilancio 2027 dovrà rafforzare il modello sociale europeo, creare e proteggere posti di lavoro di qualità e potenziare le capacità di difesa.
La posizione ha confermato lo stanziamento del 10% in più di risorse
, 200 miliardi euro in più
, da aggiungere ai circa duemila proposti. Una richiesta che si scontra con quella emersa dal Consiglio
, che invece chiede di mettere meno risorse.
Gli eurodeputati chiedono di mantenere la politica di coesione
come strumento centrale per la competitività, con un'attenzione particolare alle infrastrutture critiche e ai trasporti. Tra le priorità
figurano la lotta alle carenze di manodopera, i divari di competenze e le pressioni demografiche, un maggiore sostegno a PMI e startup e nuovi fondi per affrontare la crisi degli alloggi. Il testo chiede anche il rafforzamento del sostegno alle organizzazioni della società civile
, ai media indipendenti
e al giornalismo investigativo
, e ribadisce che la condizionalità dello stato di diritto "è un principio fondamentale che deve applicarsi a tutti i fondi UE."
Gli eurodeputati hanno sottolineato l'urgenza di rafforzare le capacità di sicurezza e difesa europee
attraverso investimenti comuni in ricerca, tecnologie dual-use e mobilità militare, con particolare attenzione agli Stati membri confinanti con Ucraina, Russia e Bielorussia. Il Parlamento riafferma l'obiettivo di neutralità climatica al 2050 e chiede maggiori investimenti in efficienza energetica, economia circolare, biodiversità e innovazione digitale. Ricordato anche l'impegno dei governi UE a fornire all'Ucraina
un prestito da 90 miliardi di euro
.
Il rapporto ha avvertito che i crescenti costi di rimborso del debito legato al NextGenerationEU
"non devono avvenire a spese dei programmi UE consolidati" e ha sottolineato l'urgenza di individuare nuove fonti di entrate proprie. Il relatore generale Nils Ušakovs
ha dichiarato: "Le linee guida di bilancio 2027 dimostrano che il Parlamento europeo può unirsi attorno alle priorità dei cittadini. La solidarietà deve essere territoriale, assicurando che le comunità delle regioni orientali di confine ricevano il sostegno di cui hanno bisogno".
La Commissione
presenterà la proposta di bilancio a giugno, e l'accordo finale
tra Consiglio e Parlamento dovrà essere raggiunto entro la fine dell'anno.(Foto: © European Union 2019 - Source : EP)