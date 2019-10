PMI e autonomi tartassati dai controlli: in media sono 122 l'anno

(Teleborsa) - Evasione e illegalità? Non è il caso dellee degli, che vengono letteralmente. Lo rivela una elaborazione periodica dell'Ufficio studi della, associazione che rappresenta le imprese artigiane e le PMI del Veneto.Si stima infatti che in media le PMI e le cosiddette partite IVA siano passibili di ricevere(INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza, Aziende/Unità sanitarie locali, Vigili del Fuoco, Camere di Commercio, Autorità garante della Privacy, Carabinieri forestali, NAS, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, Siae ecc.).Come si è giunti a questo risultato? Innanzitutto, il quadro legislativo generale è stato suddiviso in- ambiente e sicurezza, fisco, contrattualistica, amministrativo - ed in seguito per ciascuna di esse è stato calcolato il nche una piccola azienda può incorrere a seguito dell’attività ispettiva realizzata dagli enti preposti.Per il settore, l'area più a “rischio”, sono stati calcolatiche possono essere effettuati da 11 enti ed istituti diversi. Per ilsi calcolanoda parte di 6 agenzie ed enti diversi. Per lasi stimanoda parte di 4 diverse agenzie. Infine, per il settoresono stati individuatida 7 soggetti pubblici diversi."Con un coacervo di norme spesso incomprensibili e in parecchi casi in contraddizione fra loro, qualsiasi imprenditore, soprattutto se piccolo, corre il pericolo di non essere mai in regola con la legge. Pertanto, l’ipotesi di un controllo viene vissuto dal titolare dell’attività come un incubo che rischia di gettare nel panico chiunque", denuncia il coordinatore dell’Ufficio studi, sollecitando una semplificazione normativa ed un alleggerimento della burocrazia e delle ispezioni "sul campo".Salvo sovrapposizioni,. Solo in materia fiscale, nel 2018 sono stati effettuati: 520.878 controlli strumentali dalla Guardia di Finanza, 404.355 accertamenti ordinari e parziali automatizzati[5] dall’Agenzia delle Entrate, ulteriori 106.798 verifiche e controlli dalla Guardia di Finanza, ulteriori 31.798 verifiche, controlli e accesso ai documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Oltre a queste iniziative, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso 1.901.138 lettere per l’attivazione della compliance (richieste di chiarimenti su irregolarità riscontrate o potenziali).In merito all’intervento degli Ispettori del lavoro, dei Carabinieri per lae del personale Inps ed Inail, invece, l’anno scorso l’attività di vigilanza ha interessato complessivamentePer quanto riguarda la filiera dell’alimentare, infine, sempre nel 2018 glipresso le aziende di questo comparto sono statia cui si aggiunge l’attività ispettiva nel(pizzerie, trattorie, bar, gastronomie, fast food, etc.), che ha interessatoattività.