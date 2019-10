Moscovici: "Non chiederemo nuova manovra all'Italia"

(Teleborsa) -, ma ha dato degliper la deviazione significativa sugli obiettivi di bilancio e pertantoCosì il Commissario UE agli Affari Economicispiega ai cronisti la lettera inviata dalla Commissione al nostro Paese in cui si chiedono spiegazioni in merito alla manovra.In dettaglio, quella inviata dalla Commissione, è una "", ha specificato Moscovici, chiarendo che, tipo la richiesta di sottoporre un altro bilancio, o di rimettere in causa questo o quel punto"., ha aggiunto il Commissario UE parlando con i giornalisti.; ci sono le previsioni di altre istituzioni, e quelle della Commissione che saranno pubblicate il 7 novembre "che dicono che la crescita è piatta o nulla. È la situazione dell'Italia e dell'Eurozona nel suo insieme" a essere sotto osservazione.Per questo, al Consiglio Ecofin informale di Helsinki, il mese scorso "abbiamo avuto una prima discussione sulla 'fiscal stance', l'approccio di bilancio dell'Eurozona nel suo insieme", ha ricordato Moscovici, sottolineando come la- ha rilevato il Commissario - Altri paesi come la Germania o l'Olanda, che hanno margini di bilancio molto più importanti, dovranno utilizzarli per la crescita".Per quanto riguarda l'Italia, la, e dunque avremo occasione lungo tutto il semestre di riparlarne, e assicurarci che il bilancio, così come è' stato proposto, sia debitamente attuato. Bisogna prima di tutto approvarlo, e poi dargli esecuzione in condizioni serie"., ha avvisato Moscovici."Intanto - ha ribadito il Commissario uscente - ci attendiamo che. Per il resto - ha concluso Moscovici -, continuiamo ad avere scambi con l'Italia, e la prossima Commissione, che finirà un giorno per entrare in funzione, avrà il compito di dare seguito a tutto questo nel semestre europeo successivo, nel 2020".