Centrale EP Produzione di Tavazzano e Montanaso (LO): avviata la nuova unità a ciclo combinato da 800 MW

(Teleborsa) - È avvenuto nei giorni scorsi il primo parallelo delladel nuovo ciclo combinato delladidi. Ladella turbina a gas alla rete elettrica nazionale è un passaggio determinante nel percorso di messa in operatività della nuova unità da 800 MW di potenza, in grado di soddisfare il consumo annuo di oltre 1 milione e mezzo di famiglie e propedeutico alla sua entrata in esercizio. Il primo parallelo segue di alcuni giorni il first firing, cioè la prima accensione della turbina a gas, cuore dell’impianto.per l’unità di Tavazzano e Montanaso ha curato l’intero progetto in qualità di, occupandosi della completa realizzazione della nuova unità produttiva, dalle fondamenta alla messa in servizio: il ciclo combinato è composto da una turbina a gas GT36 di classe H, accoppiata a una turbina a vapore e i due relativi generatori, tutti componenti ad alta tecnologia interamente realizzati presso gli stabilimenti Ansaldo Energia.La, il prodotto più performante di Ansaldo Energia, è una macchina fortemente innovativa con caratteristiche di flessibilità uniche in termini di risposta alle esigenze di carico della rete, che assicura altissime prestazioni e minime emissioni in atmosfera: grazie alle sue caratteristiche, inoltre, è già predisposta alla combustione di idrogeno, in miscela fino al 70%.Con il progetto di efficientamento della Centrale di Tavazzano e Montanaso, EP Produzione contribuirà alladel, grazie alla produzione altamente flessibile e a basse emissioni della nuova unità, che compensa l'intermittenza delle rinnovabili. Un intervento fondamentale per traguardare il percorso di transizione energetica intrapresa dall’Italia e per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio fissati dal PNIEC.