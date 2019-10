Officina Stellare, emissione di 15.000 ulteriori "Warrant Officina Stellare 2019-2022"

Officina Stellare

(Teleborsa) -. La società di Sarcedo (Vicenza) quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nella progettazione e nella produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale d’eccellenza, comunica l’emissione gratuita in data odierna (23 ottobre 2019) di n.(codice ISIN dei warrant è IT0005375842).L’emissione fa seguito alla delibera di assegnazione di questi ultimi “Warrant Officina Stellare 2019-2022” a un dipendente della società comunicata in data 27 settembre, in occasione del CdA per l’approvazione dei risultati del primo semestre 2019.