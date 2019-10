(Teleborsa) - "Trieste può fare molto per il paese e può essere una pedina chiave per realizzare gli obiettivi di questo governo". Questo è quello che ilha dichiarato al Forum di Pietrarsa che si è tenuto appunto nella città giuliana., e le infrastrutture già esistenti pongono una base imperdibile per i nuovi investimenti del governo e di" - ha aggiunto il titolare del dicastero -. Al centro del quarto forum di Pietrarsa c'è proprio la "via della seta", ovvero le nuove strategie del sistema paese e le aperture verso l'Eurasia.Il ministro ha quindi confermato l'interesse del governo per lo sviluppo triestino e la forte attrazione che il porto più grande d'Italia può sviluppare verso gli investimenti anche stranieri.