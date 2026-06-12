Air France-KLM, ceo Smith: se contattati, disponibili a trattare con easyJet su ipotesi acquisizione

(Teleborsa) - Air France-KLM potrebbe considerare l'ipotesi di acquisire easyJet qualora venisse contattata, sebbene la società non abbia ancora condotto un'analisi dettagliata di tale operazione.



E' quanto dichiarato, durante il Paris Air Forum, dall'amministratore delegato della società franco-olandese, Ben Smith, aggiungendo che Castlelake, società statunitense che ha pubblicamente manifestato l'intenzione di presentare un'offerta per easyJet, non ha contattato Air France-KLM riguardo una possibile acquisizione.

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