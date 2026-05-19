USA, vendita case esistenti rallentano ad aprile a +1,4% su mese

(Teleborsa) - Segnali di rallentamento giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato ad aprile 2026 un aumento dell'1,4% su base mensile, a fronte dell'incremento dell'1,7% di marzo (rivisto da +1,5%). È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR). Su base annua le vendite sono aumentate del 3,2%.



Su base mensile, le vendite di case esistenti sono aumentate nel Nord-Est, nel Midwest e nell'Ovest, mentre sono diminuite nel Sud. Su base annua, le vendite sono aumentate nel Midwest, nel Sud e nell'Ovest, mentre sono diminuite nel Nord-Est.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

Condividi

```