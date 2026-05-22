Fondazione FS e FFS Historic insieme per i treni storici tra Italia e Svizzera

(Teleborsa) - Il Direttore Generale della Fondazione FS, Luigi Cantamessa, e il Consigliere delegato di FFS Historic, la Fondazione delle Ferrovie Federali Svizzere, Mario Werren, hanno siglato una dichiarazione di intenti con l’obiettivo di sviluppare il trasporto ferroviario con treni storici tra la Svizzera e l’Italia, promuovendo una programmazione di eventi storici e turistici tra i due Paesi.



L’accordo è stato siglato presso la sede di FFS Historic a Esferld, storico deposito della linea del San Gottardo e oggi museo delle locomotive.



Fondazione FS Italiane e Fondazione FFS Historic, accomunate dall’impegno per il recupero, la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio storico, collaboreranno in stretta sinergia per sviluppare iniziative congiunte. In particolare, promuoveranno eventi rievocativi dedicati ai grandi treni internazionali che in passato hanno collegato l’Italia alla Svizzera, attraversando il cuore dell’Europa con le loro lunghe composizioni. Le prime iniziative congiunte saranno programmate a partire dal prossimo biennio.

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