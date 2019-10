iPratico, con un'App la rivoluzione nel ristorante

(Teleborsa) -del fuori casa e marketplace privilegiato per fare business di qualità. Un macro-settore che vale. Secondo l’analisi di Export Planning su dati del Sistema Informativo Ulisse, nel 2018 il mercato mondiale del food equipment valevaEd è integrato da un altro settore in grande ascesa negli scambi internazionali quale il contract – arredo e complementi – che, come dimostra. È proprio l’universo dei prodotti e servizi per l’ospitalità professionale che va in scena a HostMilano. Collateralmente a questo segmento si sviluppano anche leOra alla sua 41esima edizione,. Appunto dalle materie prime ai semilavorati, dai macchinari alle attrezzature, dagli arredi alla tavola, ai prodotti finali come il caffè, tra i veri punti di forza di forza della ristorazione, comedella Toraldo portata che a HostMilano ha riscosso generale conenso per le miscele tradizionali ma pronte anche in cialde e capsule dall'inconfondibile gusto napoletano.Fiera, dunque, dell'industria e dell'ospitalità,. A tenere alta la bandiera del, con il suo ampio stand doppio, ha fatto la figura del protagonistae nato per sostituire un computer con un iPad e un software con una App, già in uso in oltre 5000 locali italiani ed esteri che sta rivoluzionando il modo di gestire appunto le attività di ristorazione.. Una Applicazione sostituisce il software gestionale con uno strumento intuitivo e semplice da usare, sempre pronto all’uso. iPractico ha presentato oggi un passo avanti nella tecnologia della gestione di sala: una soluzione, in cui. Niente Wireless, tutto funziona in Cloud"."iPractico ha anche, che con iPractico viaggiano direttamente da iPad in iPad, evitando inutili sprechi di carta e di risorse. Anchenon avrà più bisogno di avventurarsi in software gestionali complicati per avere informazioni sull’andamento della sua attività.Domenico Palmisano, dulcis in fundo tiene a precisare che. iPractico è l’unica azienda italiana a fare parte di questo elenco, e di questo ne siamo orgogliosi".