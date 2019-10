Trieste, Forum Pietrarsa 4: Via della Seta e strategia per il Sistema Paese

(Teleborsa) - Per la prima volta a Trieste l'ormai tradizionale appuntamento organizzato da, l’Associazione degli operatori ferroviari e intermodali con la partecipazione didopo due anni di presenza nele lo scorso anno a Palazzo Tursi di Genova. Quest'anno, e non avrebbe potuto essere altrimenti, di scena "– Il corridoio Intermodale adriatico per il rilancio dell'industria italiana. Forum doverosamentePuntuale, alle 11,15, l'inizio dei lavori introdotti dal, tra i promotori dell'iniziativa. Coordina, Direttore generale della Fondazione FS Italiane."Il convegno si apre con una discussione sul tema ": un'analisi di scenario tra logistica e industria" con la presentazione dello "Studio profilo dell'industria manifatturiera della dorsale adriatica" condotto dal professordell'Università di Bari. Ne discutono,, "di fatto padrone di casa, Presidente di Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale, tra l'altro protagonista consolidato dell'apertura e della affermazione della nuova via della seta,, Presidente AdSP Mare Adriatico Meridionale,, AD di Rete Ferroviaria Italiana;, Presidente Gruppo Logistica,Trasporti ed Economia del Mare di Confindustria e AD Gruppo PIR;, Presidente UfRR.I temi del Forum "", sono poi affrontati dai Presidenti di, die di. Chiude i lavoriIl Forum "", come spiegano Confindustria, Confetra e Assoferr, è l'occasione per fare il punto sullo stato delle ferrovie e delle infrastrutture in Italia., poiché - sottolineano i promotori dell'evento - ilanche fuori dai nostri confini e avviare una collaborazione con i nostri competitors stranieri per creare un sistema di trasporto integrato e interconnesso".