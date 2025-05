Made in Italy contro i rischi globali, la ricerca

(Teleborsa) - In un contesto in cui la geografia degli investimenti si sta riconfigurando,ontro isecondo la ricercapresentata al Festival dell'Economia di Trento, “Sistema Italia, Bene rifugio contro i rischi globali?”, per ilha coinvolto un campione selezionato di qualificati professionisti attivi in 32 Paesi, tra Europa, Americhe, Asia, Africa e Australia. Per il 42% del campione il Paese è “abbastanza attrattivo” per capitali esteri, grazie alle eccellenze consolidate e riconosciute del Sistema Italia: il 29% degli intervistati individua nella qualità e nella reputazione del Made in Italy il principale fattore di richiamo, seguito dalla posizione strategica del Paese nel Mediterraneo (21%) e dalla solidità del suo tessuto manifatturiero avanzato (20%).A tal proposito,Quanto ai settori percepiti come più promettenti, svettano moda e lusso (32%), turismo e ospitalità (24%) e agroalimentare e vino (16%), comparti in cui l’Italia non solo compete, ma detta standard culturali e qualitativi a livello internazionale.Tuttavia,le principali barriere all’investimento sono individuate nella burocrazia e nella complessità normativa (31%), nella pressione fiscale (19%) e, in misura minore, nella rigidità del mercato del lavoro. Il sistema legale, pur non essendo percepito come fragile,“Questa fotografia del nostro Paese,Al contempo, evidenzia la necessità di sciogliere nodi che da troppo tempo ostacolano il pieno dispiegarsi del suo potenziale, affinché il Sistema Italia possa emanciparsi dall’immagine stereotipata di ‘Paese del bello’ per affermarsi anche come ‘Paese solido’, dichiara la coordinatrice della ricerca, Of Counsel e Country Head of Knowledge di DLA Piper in Italia, che aggiunge: "per valorizzare il nostro Paese è indispensabile il coinvolgimento sinergico di una pluralità di attori istituzionali e un ruolo cruciale spetta proprio ai professionisti, che devono farsi interpreti di una fiducia sistemica ed essere capaci di alimentare credibilità, stabilità e trasparenza giuridica agli occhi degli investitori globali”.