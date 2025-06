Gruppo FS, il Treno dei Piccoli torna a Pietrarsa

(Teleborsa) - È partito ieri mattina, 31 maggio, dal binario 15 di Roma Termini, il, iniziativa del, che anche quest’anno ha accompagnatoOltre 230 piccoli viaggiatori e i loro accompagnatori - si legge sul FS News, il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato - sono saliti su un treno della Fondazione FS e di FS Treni Turistici Italiani alla volta di Pietrarsa per conoscere la bellezza del mondo ferroviario e dei suoi mestieri. Il viaggio è stata infatti l’occasione per incontrare a bordo treno un macchinista, un capotreno e un capostazione, che hanno raccontato ai bambini le tante curiosità del proprio lavoro.All’arrivo a Pietrarsa, i bambini hanno visitato il museo nazionale ferroviario, un luogo unico, che racconta la storia delle ferrovie del nostro Paese attraverso locomotive storiche, antichi vagoni e tante attività interattive dedicate ai più piccoli.Il Treno dei Piccoli è un’. Un progetto reso possibile anche grazie alla collaborazione con numerose associazioni del terzo settore, che ogni anno permette a centinaia di bambini di vivere una giornata speciale, pensata su misura per loro."Il Treno dei Piccoli è una di quelle iniziative in cui si tocca con mano il senso più profondo del nostro lavoro. È un viaggio pensato per offrire ai bambini un’esperienza di scoperta e conoscenza, di gioco e di bellezza, ma anche un esempio concreto di come la nostra azienda metta al centro la comunità, i legami, i territori e le persone. Per noi è un modo per essere presenti, partecipi, attivi, generando valore ed elevato impatto sociale" ha dichiarato