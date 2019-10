Charter Communications vola al Nasdaq grazie ai risultati

Charter Communications

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,10%.A fare da assist alle azioni contribuisce la trimestrale rivelatasi migliore delle aspettative, grazie al maggior afflusso di clienti nei servizi a banda larga che ha compensato il calo negli abbonati alla pay TV. L'utile per azione si è attestato a 1,74 dollari rispetto agli 1,66 stimati dal consensus. Nello stesso periodo di un anno fa l'EPS è stato pari a 2,11 dollari.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 476,2 USD. Primo supporto visto a 449. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 432.