Olidata prosegue rilancio: firma lettera intenti con The Reputation Exchange

Olidata

(Teleborsa) -, nell'ambito del proprio progetto di rilancio, ha sottoscritto una, le cui competenze chiave sono individuate nella capacità di sviluppare prodotti e servizi tecnologici innovativi, avendo come principale modello di Business la creazione di un mercato della reputazione dove essa può essere capitalizzata e scambiata, promuovendo al contempo l'identità digitale, le interazioni e il divertimento.L'accordo sottoscritto prevede nella fase iniziale laper l'Italia di una, dielettronici e dibasati sulladel mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Si tratta di due piattaforme online, che verranno proposte alla clientela italiana: la Friendship Platform, con la carta prepagata PayFan e l'applicazione Be Friend, e la Piattaforma Reputation Exchange, con il prodotto Passion Trading.La lettera di intenti è volta allacon il Gruppo Olidata, subordinata al verificarsi di determinate condizioni. Si rammenta infatti come Olidata abbia già perfezionato l'acquisto dell intero capitale della società, attiva nell'Internet of Things (IoT), nella progettazione delle Smart Cities e nell'e-learning, e abbia perfezionato un accordo commerciale con la societ tedesca, leader nella commercializzazione dell elettronica di consumo, quotata allaborsa di Francoforte. Proprio grazie a questa partnership, nel corso del semestre sono stati presentati i primi modelli di Personal Computer, NoteBooks e Notebooks convertibili a brand OlidataIT.Quello di oggi un altro ulteriore e concreto passo verso il rilancio di un gruppo e di un marchio storico che con grande fatica, ma grazie alla determinazione mia e di tanti altri che ci hanno creduto, sta avvenendo, dichiara il Presidente e maggiore azionistadi Olidata, Riccardo Tassi.