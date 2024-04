Olidata, Websim segnala Outperform con TP a 0,73 euro

Olidata

(Teleborsa) -(Intermonte) su, per la quale viene avviata la coperrtura con uned unrispetto agli 0,61 euro della chiusura di venerdì ed ai 0,63 euro della quotazione di oggiBuono il giudizio sulche prevede la fusione con Sferanet e mira a semplificare la struttura del Gruppo, migliorandodei processi aziendali e aumentando la- si segnala - sono apparsicon un fatturato più che raddoppiato (+107%) sull’anno precedente ed un EBITDA cresciuto del 267% , mentre l'utile netto del Gruppo è quasi quintuplicato a 4,2 milioni di euro. Questa performance è stata ottenuta in unIlprevede unadel fatturato per il periodo 2023 – 2026 di circa il 7%, con un target al 2026 di 126,5 milioni di euro di ricavi consolidati. L'EBITDA sarà prossimo ai 10 milioni di euro nel 2026."La nostra view positiva sul titolo è sostenuta in particolare da risultati positivi nel 2023 - spiegano gli analisti di Websim - si basa sull’aspettativa di un ulteriore significativo sviluppo del Gruppo, sia internamente, attraverso un focus su prodotti e servizi ad alto contenuto contenuto tecnologico, sia esternamente attraverso acquisizioni selettive, mirate accelerare lo sviluppo in segmenti di mercato strategici e ad alto valore aggiunto complementare e sinergico alle aree di business in cui è già attivo".