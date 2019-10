Manovra, arriva un codice per la lotteria degli scontrini

(Teleborsa) - Per. L'Agenzia delle Entrate haper l'invio dei dati da parte dei commercianti che dal 1° gennaio 2020 comunicheranno i corrispettivi e anche questi dati tramite i nuovi registratori telematici o la procedura web delle Entrate.Per partecipare iIn una nota, l'Agenzia specifica che dal provvedimento ""."Entro il 31 dicembre 2019 tutti imessa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate sono configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini. In particolare - specifica l'Agenzia - nel momento in cui viene effettuata l'operazione, tali strumenti permetteranno di acquisire, anche tramite lettura ottica, il "codice lotteria" del cliente".Si tratta di unche. I documenti commerciali interessati dalla trasmissione sono solo quelli utili alla lotteria: per poter partecipare all'estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio "codice lotteria" all'esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso.Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornalieradei clienti per poi trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate.