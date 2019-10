Manovra, Conte: più tasse? Bugie hanno le gambe corte

(Teleborsa) - "Ho letto molte, sul fatto che aumenta la pressione fiscale complessiva. E' una. E' inutile affidarsi a delle efficaci narrazioni comunicative, è facile dire tante cose ora, ma, funziona da sempre così, gli italiani vedranno se sarà abolito o meno il superticket, se ci sarà qualche decina di euro in più in busta paga, se le partite IVA si vedranno confermate il regime forfettario". E' quanto ha affermato il premier"Ci sono alcune- ha spiegato Conte - sono state valutate e rivalutate, riguardo ad esempio la produzione della plastica perché vogliamo orientare quel sistema verso il biodegradabile. La, non merendine, ma bevande altamente zuccherate, che fanno male ai nostri bambini. E' una manovra fortemente redistributiva che non aumenta il carico fiscale".Il Capo del Governo ha, quindi, aperto a modifiche e suggerimenti che arriveranno dal Parlamento, anche se ha frenato sul fatto che la manovra sia un cantiere aperto. "Cantiere aperto direi proprio di no, siamo evidentemente in dirittura finale, tenete conto che stiamo parlando di un disegno di legge che, come sempre e nelle migliori tradizioni, approda in Parlamento ed è anche giusto raccogliere qualche indicazione, qualche suggerimento da parte del Parlamento nel corso dell'iter parlamentare.- ha detto Conte -, Siamo disponibili a valutare qualsiasi buon suggerimento che possa migliorare questo impianto e il contenuto della manovra di bilancio".