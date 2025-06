ZES unica, Corte dei Conti: al 9 aprile resi disponibili 2 miliardi di euro in crediti di imposta

(Teleborsa) - La Corte dei Conti ha certificato il buon funzionamento dei pilastri operativi del "": lo- "Sud ZES" - e ilIl primo, uno strumento di semplificazione amministrativa che consente di avviare attività economiche o di insediare attività industriali, produttive e logistiche nella ZES unica, in relazione alle domande avanzate da marzo 2024 "ha consentito unae unstesso", si legge nella delibera della magistratura contabile sullo stato di avanzamento del progetto.- previsti dalla legge di bilancio 2024 per un limite di spesa di 1,8 miliardi di euro, innalzato, per il 2025, a 2,2 miliardi complessivi - al 9 aprile di quest’anno a fronte di una richiesta complessiva di crediti di imposta per oltre 2,5 miliardi di euro, per investimenti dislocati per oltre un terzo nella regione Campania (35,74%), seguita da Sicilia (21,38%) e Puglia (18,05%), erano già stati resi disponibili circaLa Corte dei Conti ha rilevato in una delibera interlocutoria del Collegio del controllo concomitante che il "Piano strategico ZES unica" rappresenta "un fondamentale fattore di rilancio dei territori della Zona economica speciale, che presuppone, tuttavia, unsull’impatto delle misure attuate e un’incisiva azione amministrativa da parte della Struttura di missione". La magistratura contabile si è riservata comunque ulteriori approfondimenti istruttori.