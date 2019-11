Ferrari promossa da più broker dopo i risultati

Ferrari

FTSE MIB

cavallino rampante di Maranello

Ferrari

(Teleborsa) - Nuovi target price sul titoloda parte di vari broker, all'indomani della pubblicazione dei risultati positivi che hanno permesso alla Casa di Maranello di rivedere al rialzo gliAl momento il titolo Ferrari mostra un ribasso dell'1,66% a 151,35 euro, su prese di profitto, dopo il rally della vigilia registrato subito dopo la diffusione dei risultati di bilancio.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 153,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 149,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 157,1.L'ufficio studi diconferma il giudizio "hold" alzando il prezzo obiettivo a 150 euro (da 140). Stessa valutazione per gli analisti diche indicano come target 142 euro. Société Generale consiglia "buy" e porta il prezzo obiettivo a 200 dollari dai 183 precedenti. "Outpeform" è invece la raccomandazione di Credit Suisse che alza la previsione di quotazione a 205 dollari (da 180).