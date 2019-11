Inps, nel 2018 crescono i fruitori di ammortizzatori sociali

(Teleborsa) -, con un incremento di 51.359 unità,A renderlo noto il rendiconto sociale del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps presentato oggi. Nello stesso anno gli interventi a favore di quanti hanno cessato il rapporto di lavoro hanno interessato 2.280.429 soggetti con un incremento del 3% sul 2017. Tra questi i beneficiari di Naspi sono stati 2.647.455 con un incremento dell'8,1%. I beneficiari di trattamenti concessi in caso di temporanea sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sono risultati pari a 609.232 con una riduzione del 14% rispetto al 2017 e risultano pari a 399.813 per la cassa integrazione ordinaria con un incremento dell'11,1% e 194.139 per la cassa integrazione straordinaria con una flessione delle 6,8%. Per quel che concerne la cassa integrazione in deroga ad usufruirne nel 2018 sono stati 202.969 lavoratori con una riduzione dell'86,6% mentre i contratti di solidarietà sono stati 12.311 con un decremento dell'89,6%.Nell'ambito di tale spesa i trattamenti di disoccupazione ammontano a 17.279 milioni di euro con una crescita dell'8,2% rispetto al 2017.Nello stesso rapporto l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha poi messo un focus su quelle che sono state. Questearrivando a toccare le 3.141.082 prestazioni tra pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento. Rispettivamente le pensioni di invalidità sono state 979.824 con un incremento del 5,1% mentre le indennità di accompagnamento sono state 2.161.258 con un aumento del 2,3%. La distribuzione per fasce di età delle indennità di accompagnamento al 31 dicembre 2018 conferma, spiega l'inps, che oltre la metà delle stesse, 51,4%, è destinata ai cittadini invalidi con un'età superiore agli ottant'anni. In particolare, il 70,2% dei beneficiari appartiene alla fascia degli ultra sessantacinquenni, quindi in età da pensione, mentre una percentuale pari all'11,5% appartiene ai minori di 18 anni.