Confcommercio, cresce disagio sociale a settembre

(Teleborsa) - Ildi settembre si è attestato su un valore stimato di(17,6).Il peggioramento dell’indicatore - spiega Confcommercio - è stato determinato dalla "componente relativa alla disoccupazione che ha più che compensato la dinamica meno sostenuta dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto".Ilche si comincia ad intravedere nel, dopo un biennio di sostanziale stagnazione produttiva, "rappresenta un". In assenza di una svolta significativa - avverte la Confederazione delle imprese - A settembre il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 9,9% , in aumento di tre decimi di punto rispetto ad agosto. Includendo una parte dei sottoccupati tra i disoccupati, fermo restando il complesso delle persone presenti sul mercato del lavoro, la situazione appare meno favorevole, con un tasso di disoccupazione pari all'11,4%.All'interno dei disoccupati la componente relativa ai sottoccupati segnala una stabilità in termini congiunturali ed un aumento di 18mila unità nel confronto annuo. A settembre 2019, dopo il ridimensionamento di agosto, le(cassa integrazione) sono tornate a registrare, nel confronto annuo, un aumento (+51,9%). Nei primi nove mesi dell’anno si rileva un incremento del 16,3% rispetto allo stesso periodo del 2018. In termini di ore di CIG effettivamente utilizzate destagionalizzate e ricondotte a ULA si riscontra sia in termini congiunturali sia su base annua, un aumento.Dal lato deglia fronte di un’invarianza in termini congiunturali, nel confronto con lo stesso mese del 2018 si evidenzia una diminuzione. Il combinarsi di queste dinamiche ha portato ad un aumento del tasso di disoccupazione esteso di quattro decimi di punto su base mensile, e a una diminuzione di analoga entità nel confronto annuo. Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto sono aumentati dello 0,4% su base annua, in rallentamento rispetto a quanto rilevato nel bimestre precedente (+0,7%).