USA, inflazione aprile cresce più delle attese

(Teleborsa) - L'inflazione negli Stati Uniti cresce più delle attese ad aprile. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato, nel mese di aprile, un aumento dello 0,6% su base mensile, in linea con il consensus, dopo il +0,9% del mese precedente.



Su base annua, la crescita dell'inflazione è stata del 3,8%, rispetto al +3,3% del mese precedente ed al +3,7% del consensus.



Il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile, superiore al +0,3% stimato dal mercato, dopo il +0,2% del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al +2,8% dal 2,6% del mese precedente e contro il +2,7% del consensus.



(Foto: PublicDomainPictures / Pixabay)

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