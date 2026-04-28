USA, fiducia consumatori cresce a sorpresa in aprile

(Teleborsa) - Cresce più del previsto la fiducia dei consumatori americani. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un incremento dell'indice a 92,8 punti nel mese di aprile, rispetto ai 91,8 punti del mese di marzo e contro gli 89 attesi dal consensus.



Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.

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