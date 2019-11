Strade sicure: UE rafforza norme, obiettivo azzeramento incidenti mortali entro 2050

(Teleborsa) - Il tema dellaè senza dubbio. Eppure, siamo ancora lontani dall’obiettivo fissato dalladi dimezzare gli, infatti, vuole ridurre gli incidenti stradali mortali o con feriti gravi assicurando una migliore progettazione e manutenzione di strade, gallerie e ponti. Proprio In quest'ottica, il Consiglio ha adottato lonorme rivedute che definiscono un approccio più sistematico al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali. La riforma rientra appunto tra le iniziative volte a conseguire gli obiettivi strategici di dimezzare entro ilil numero di vittime della strada rispetto alAl momento però c è ancora molto da fare.E come sempre, lo dicono i numeri: in, nelUn andamento altalenante, che mostra quanto ancora ci sia ancora da fare sotto il punto di vista della sicurezza. Tema declinato sotto vari aspetti (lavoro, infortuni, sanità, incidenti stradali, scuola) di cui si sta occupando già da qualche mese iapplicata alla sicurezza delll’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi.che, nonostante l’attenzione legislativa e mediatica che ha ricevuto il problema degli incidenti stradali, i numeri dei, sostiene il Presidente ENPAP,un grande Convegno che sia "uno spazio per attivare su queste potenzialità la politica e le parti sociali, e rappresentare tutto quello che la Psicologia applicata dimostra si possa fare – e di cui finora pochissimo si è fatto – per aumentare la sicurezza sul lavoro e sulle strade italiane". Per avviare il dibattito sulla sicurezza stradale, interviene anche il professorcomponente del Tavolo Tecnico ENPAP, "La legge mostra un primo problema, non individuando con precisione l’oggetto di attenzione: il comportamento a rischio e non il suo esito infausto.E bisogna considerare che quest’ultimo è, premette Tosolin.