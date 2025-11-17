Purcaro, DEKRA Italia: “Fondamentale investire sulla cultura della sicurezza stradale”

(Teleborsa) - "L’mette nuovamente in evidenza. I dati mostrano un’Italia a più velocità: Aosta, Massa-Carrara e Prato si distinguono come le città più sicure, registrando il minor numero di omicidi stradali ogni 100 incidenti. All’estremo opposto, invece, Isernia, Nuoro e Vibo Valentia presentano i valori più elevati". Così ha dichiarato, in merito ai dati emersi dall’Indagine sulla Qualità della Vita 2025 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 27esima edizione."Colpisce, ancora una volta,un gap che riflette fragilità infrastrutturali, sociali ed economiche. È un richiamo forte alla necessità di investire con decisione nella cultura della sicurezza stradale e nella prevenzione, soprattutto in un Paese che registra ogni anno troppe vittime sulle sue strade. In occasione della Giornata nazionale della sicurezza stradale, è fondamentaleSi tratta di un momento simbolico che ci ricorda quanto sia. Come DEKRA continuiamo a promuovere una visione integrata della sicurezza, che includa comportamenti responsabili, infrastrutture moderne, tecnologie avanzate e un’educazione rivolta in particolare ai giovani. È nostro dovere – conclude Purcaro –Ogni vita salvata rappresenta un passo avanti verso un Paese più sicuro e consapevole."