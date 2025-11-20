Siemens Energy annuncia share buyback fino a 6 miliardi di euro entro il 2028

(Teleborsa) - Siemens Energy
prevede di riacquistare azioni proprie
per un valore fino a 6 miliardi di euro entro la fine dell'anno fiscale 2028
.
L'annuncio arriva una settimana dopo che la società energetica tedesca ha alzato i suoi obiettivi finanziari
per l'anno fiscale che si concluderà il 30 settembre 2028. Siemens Energy punta ora a un margine di profitto prima delle voci straordinarie nell'anno fiscale 2028 compreso tra il 14% e il 16%, rispetto a un obiettivo precedente del 10%-12%. Punterà inoltre a una crescita annua composta del fatturato nell'ordine dei 10-15 punti percentuali, al di sopra del precedente obiettivo di crescita compreso fra high single-digit e low double-digit.