Siemens Energy annuncia share buyback fino a 6 miliardi di euro entro il 2028

(Teleborsa) - Siemens Energy prevede di riacquistare azioni proprie per un valore fino a 6 miliardi di euro entro la fine dell'anno fiscale 2028.

L'annuncio arriva una settimana dopo che la società energetica tedesca ha alzato i suoi obiettivi finanziari per l'anno fiscale che si concluderà il 30 settembre 2028. Siemens Energy punta ora a un margine di profitto prima delle voci straordinarie nell'anno fiscale 2028 compreso tra il 14% e il 16%, rispetto a un obiettivo precedente del 10%-12%. Punterà inoltre a una crescita annua composta del fatturato nell'ordine dei 10-15 punti percentuali, al di sopra del precedente obiettivo di crescita compreso fra high single-digit e low double-digit.
