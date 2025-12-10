UE, accordo per riduzione del 90% delle emissioni entro 2040 con contributo da crediti

(Teleborsa) - L'sta fissando un. La Commissione accoglie con favore l'accordo politico provvisorio raggiunto ieri sera tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE su questo obiettivo principale e sulla modifica dell'EU Climate Law. L'accordo include anche la possibilità di utilizzare crediti internazionali di alta qualità per raggiungere la riduzione del 90% delle emissioni di gas serra entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990, con un contributo adeguato fino al 5%.L'obiettivo climatico concordato garantisce una traiettoria chiara e stabile verso un'economia europea decarbonizzata entro il 2050, si legge in una nota dell'esecutivo UE, eper promuovere la transizione pulita, la competitività industriale, la sicurezza energetica e l'indipendenza dell'UE."Oggi l'UE dimostra il suo- ha commentato la presidente della Commissione Europea,- Un mese dopo la COP30, abbiamo trasformato le nostre parole in azioni, con un obiettivo giuridicamente vincolante di riduzione del 90% delle emissioni entro il 2040. Abbiamo una chiara direzione di marcia verso la neutralità climatica e un piano pragmatico e flessibile per rendere la transizione pulita più competitiva".La Commissione parla di un "" verso il 2040, "che riflette le attuali realtà economiche e geopolitiche".Definisce alcune flessibilità ed elementi chiave per l'obiettivo del 2040 e per il quadro climatico post-2030 che guideranno le prossime proposte legislative della Commissione: la legge prevede la possibilità dial raggiungimento dell'obiettivo del 2040, a partire dal 2036. Tale importo può arrivare fino al 5% delle emissioni nette di gas serra dell'UE del 1990, corrispondente a una riduzione interna delle emissioni nette di gas serra dell'85% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040.L'utilizzo di assorbimenti permanenti interni nel sistema di(EU ETS) per compensare le emissioni residue difficili da ridurre è incluso nella legge sul clima concordata. Saranno garantite maggiore flessibilità all'interno e tra i settori e gli strumenti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in ??modo semplice ed economicamente vantaggioso. Concretamente, ciò potrebbe dare a uno Stato membro la possibilità di compensare le carenze in un settore senza compromettere i progressi complessivi.A seguito di questo accordo provvisorio, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE. Successivamente, la modifica della legge europea sul clima sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore.