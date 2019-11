Scuola, domani 12 novembre sciopero nazionale contro precariato e supplentite

(Teleborsa) - Domani, martedì 12 novembre, è il giorno dello sciopero nazionale. Si leverà una voce autentica e decisae contro la poca, pochissima attenzione che c’è, nella, per il comparto Istruzione., con l’obiettivo die per chiedere stipendi adeguati per il personale della scuola. Le richieste di modifica e di emendamento, trenta proposte di modifica, saranno illustrate anche ai parlamentari, nel corso di un’audizione presso la VII e XI Commissione riunite della Camera dei Deputati. Tanto più che la proposta del governo non risolve la "supplentite" né supera la procedura d’infrazione per migliaia di precari della scuola italiana.Sulle ragioni della mobilitazione nazionale il, ha fatto il punto intervenendo ai microfoni di Italia Stampa, ribadendo una sostanziale apertura al confronto con il governo, ma anche l’obiettivo di trovare soluzioni che rispettino il diritto dell’Unione Europea e la nostra Costituzione: ". Vogliamo chee certamente investire nella scuola, nell'università e nella ricerca, anche, addirittura a costo zero, potrebbero cominciare a risolvere alcuni dei problemi riguardo organici, profilo professionale, reclutamento del personale", ha concluso il sindacalista.