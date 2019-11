ACEA chiude i primi 9 mesi in crescita e rivede al rialzo guidance

ACEA

(Teleborsa) -, la multiutility capitolina attiva nei settori energetico ed idrico, ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con unin aumento delrispetto ai 215 milioni di Euro del pari periodo del 2018.si attestano a 2.346 milioni di Euro, in(+172 milioni) rispetto al medesimo periodo del 2018.a 769 milioni di Euro ea 403 milioni di Euro. Il contributo delle aree industriali all’EBITDA consolidato (circa l’81% deriva da attività regolate) vede: Idrico 48%; Infrastrutture Energetiche 38%; Commerciale eTrading 6%; Ambiente 5%; Estero 2%; Ingegneria e Servizi 1%."Il periodo è stato caratterizzato daha spiegato l'Adalcune delle quali in corso di definizione, che ci consentiranno di ampliare il nostro perimetro di business, consolidare il nostro posizionamento, oltre a garantirci una solida base per una futura ulteriore crescita anche in settori quali le rinnovabili, l’economia circolare e la distribuzione del gas".Glinei primi nove mesi del 2019 si attestano(413 milioni di Euro nello stesso periodo del 2018), di cui circa l’83% si riferiscono ad attività regolate.del Gruppo al 30 settembre 2019 registra un incremento complessivo di 392 milioni di Euro, passando da 2.568 milioni di Euro di fine 2018 a 2.960 milioni di Euro del 30 settembre 2019Donnarumma ha annunciato che questi risultati consentono di ", con un'attesa di. Confermati gli investimenti in crescita di oltre il 10% e l’indebitamento finanziario netto a fine anno tra 2,85 miliardi e 2,95 miliardi di Euro, escludendo le variazioni del perimetro di consolidamento e mantenendo il rapporto PFN/EBITDA inferiore o uguale al 3x.