UBI Banca sigla Protocollo d'Intesa con CDP per sostegno a PMI

UBI Banca

(Teleborsa) -ha sottoscritto un- Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per l'avvio di una collaborazione finalizzata alCDP ha quindi, tramite sottoscrizione di un prestito obbligazionario senior unsecured, che sarà integralmente impiegato inoperanti nelle otto. Tali finanziamenti potranno avere un importo massimo di, così da supportare la realizzazione di investimenti di medio-lungo termine.L’iniziativa si inquadra nelleche prevede, in piena sinergia e complementarietà con il sistema bancario, specifiche azioni di supporto delle imprese del Mezzogiorno, promuovendo un allungamento delle scadenze dei finanziamenti.La collaborazione riguarda anche altri ambiti operativi, fra cui, anche con il coinvolgimento dei Confidi o mediante l’utilizzo di "sezioni speciali" del Fondo di Garanzia per le PMI, costituite da CDP, che possano migliorare le possibilità e le condizioni di accesso al credito bancario.La partnership intende inoltrequali i cosiddetti, operazioni di cartolarizzazione di mini-bond appositamente emessi da imprese PMI e Mid-Cap, eda sostegno di progetti di crescita e innovazione di medie imprese italiane.“L’intesa sottoscritta oggi con UBI rappresenta un importante pilastro della strategia di CDP per sostenere e innovare l’accesso al credito delle imprese italiane, attraverso la collaborazione con le principali istituzioni finanziarie nazionali”, ha dichiarato, Responsabile CDP Imprese."Con la sottoscrizione del prestito obbligazionario di UBI da parte di Cassa Depositi e Prestiti si rafforza ulteriormente la nostra partnership”, afferma, Chief Commercial Officer e Vice Direttore Generale di UBI Banca. Riguardo agli altri termini dell'accordo di collaborazione, il responsabile di UBI ricorda che si tratta di strumenti alternativi utili ad "accompagnare lo sviluppo delle imprese italiane e supportare i loro piani di investimento".