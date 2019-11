Salini Impregilo, al via lavori per tratta autostrada in USA

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Al via i lavori di Lane, società statunitense del Gruppo, per la realizzazione del progetto design-build del valore complessivo di 705 milioni di dollari,, uno dei corridoi più congestionati dello stato di Washington negli Stati Uniti. Un nuovo progetto per rafforzare lafirmato oltre oceano che segue, sempre nello Stato di Washington, la recentissima aggiudicazione da 255 milioni di dollari per un tunnel di stoccaggio idrico.I lavori, per cui Lane ha ricevuto la "Notice to Proceed", saranno realizzati in joint venture con Flatiron West, con una quota del 40%, e termineranno nel 2024.Il, attualmente impegnata nella realizzazione di lavori stradali con contratti per un valore di quasi un miliardo di dollari nella Carolina del Nord, di 404 milioni di dollari in California, con il progetto I-10 Corridor Express Lanes, e di 253 milioni in Florida, per la costruzione di una parte del Florida Wekiva Parkway.