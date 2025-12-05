Piazza Affari: scambi in positivo per Webuild

(Teleborsa) - Bene la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, con un rialzo del 2,48%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Webuild
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Webuild
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,342 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,416 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,294.
