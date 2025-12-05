Milano 12:37
43.590 +0,16%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 12:37
9.721 +0,10%
Francoforte 12:37
24.028 +0,61%

Piazza Affari: scambi in positivo per Webuild

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Webuild
(Teleborsa) - Bene la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, con un rialzo del 2,48%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Webuild rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Webuild, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,342 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,416 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,294.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```