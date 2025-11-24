Piazza Affari: andamento rialzista per Webuild

società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 3,09%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,229 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,293. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,189.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)