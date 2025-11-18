Piazza Affari: in calo Webuild

società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

FTSE Italia Mid Cap

Webuild

indice delle società a media capitalizzazione

Webuild

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,37%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,245 Euro. Supporto stimato a 3,203. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,287.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)