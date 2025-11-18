Piazza Affari: in calo Webuild

(Teleborsa) - Retrocede la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, con un ribasso del 2,37%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Webuild
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le tendenza di medio periodo di Webuild
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 3,245 Euro. Supporto stimato a 3,203. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 3,287.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)