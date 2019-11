Acqua e Rifiuti, Rapporto Mediobanca mette in luce sprechi e costi

Iren

(Teleborsa) -nelle nella rete idrica urbana, chedel resto d'Europa. Lo dice unsui servizi idrici locali.Le aziende del settore idrico servono annualmente, erogandolungo una rete di 68mila chilometri, pari a 1,7 volte la circonferenza terrestre. Tuttavia, 900: ogni 100 litri immessi nella rete se ne perdono 38,7, molto più che in Germania (che ha un tasso di perdita fermo al 7,2%), Spagna (18,9%), Francia (21,3%), Inghilterra e Galles (23,4%).La milanese(15,9%), la genovese(23,9%) e la torinese(24,6%) gestiscono le reti con la, mentre la palermitana(54,6%) e(50,3%) hanno iGli acquedotti fatturano 1.581 euro ogni 1000 mc d’acqua. Considerando che il consumo giornaliero medio è di 230 litri per abitante, pari a 83 mc d’acqua l’anno, lasi aggira intorno aiIlconsidera anche leservono circache producono, pari al 20% circa del totale nazionale.produce annualmente poco meno di 540 kg di rifiuti, vale a dire. Il 45,3% dei rifiuti prodotti (2,5 milioni di tonnellate) è generato dallaLa veneziana(65,2%) èsul totale. A completare il podio ladi Firenze (59,3%) edi Milano (53,8%). I tassi più modesti sono registrati dalla palermitana Rap (14,1%), dalla genovese Amiu (34,2%) e dalla napoletana Asia (34,5%).In mediaper ciascun cittadino, 340 euro per tonnellata di rifiuti.(255 euro per abitante e 430 euro per tonnellata) e Milano (200 euro e 400 euro). Risparmiano, invece, i cittadini veneziani (134€ e 285€).