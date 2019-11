Aeroporti, studio Mediobanca su valori ed efficienza

(Teleborsa) -ha presentato oggi uno studio sugli indicatori di efficienza e qualità dei servizi pubblici nei maggiori comuni italiani. A livello di aeroporti, che ospitano ogni anno oltre 147 milioni di passeggeri, circa un terzo (il 30%) per voli nazionali e il resto (70%) per quelli internazionali, si rileva che ogni giorno 883 passeggeri varcano ciascuno dei gates dei maggiori scali italiani, ovvero 37 persone all’ora.In cima alla classifica c’è(1.300 al giorno, 54 all’ora), seguito da(1.237 al giorno, 51 all’ora) e(1.111 al giorno, 46 all’ora). A seguire(1.090 al giorno, 45 all’ora) e(1.015 al giorno, 42 all’ora). Ai gates diT1 la media è di 627 al giorno, 26 all’ora. La migliore produttività spetta all’Aeroporto di Bergamo (26.688 passeggeri per addetto su base annua), seguito da Napoli (20.998 passeggeri per addetto).