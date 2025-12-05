Aeroporti di Roma: stabilizzati 243 lavoratori negli scali di Fiumicino e Ciampino

(Teleborsa) - Un nuovo accordo per la stabilizzazione di 243 dipendenti è stato firmato ieri da Aeroporti di Roma
e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Ugl e Uil del Trasporto Aereo
. Dopo le 139 assunzioni a tempo indeterminato dello scorso gennaio
, ADR, società del Gruppo Mundys, prosegue il proprio investimento nel capitale umano con una nuova intesa che coinvolge lavoratori impiegati, negli scali di Fiumicino e Ciampino, in attività come l'assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità, i controlli di sicurezza, la movimentazione bagagli e la mobilità aeroportuale.
A partire da marzo 2026, 243 dipendenti saranno assunti a tempo indeterminato
; analoga previsione è stata formulata per ulteriori 45 addetti all’assistenza dei passeggeri a ridotta mobilità che saranno assunti nel corso del 2027.
Questo nuovo accordo rappresenta un ulteriore consolidamento dell’occupazione all’interno del sistema aeroportuale romano
, in linea con il percorso avviato da ADR negli ultimi 12 anni, che ha consentito di raddoppiare il numero di contratti a tempo indeterminato - passati da 1.870 a oltre 3.700, con 1.221 stabilizzazioni complessive
- e di aumentare il totale dei posti di lavoro stabili da 2.227 lavoratori agli attuali circa 4.300.
Rispetto a questa traiettoria di ampliamento occupazionale, il Piano di sviluppo sostenibile dell’aeroporto di Roma Fiumicino
, che prevede 9 miliardi di euro di investimenti autofinanziati,
potrà rappresentare un’ulteriore e straordinaria leva strategica per la creazione di lavoro qualificato e stabile.
Uno studio condotto dal Centro di ricerca in Strategic Change della Luiss Guido Carli,
che verrà presentato il prossimo martedì 9 dicembre, ha infatti stimato che la piena attuazione del Masterplan genererebbe oltre 67 mila nuovi posti di lavoro stabili al 2046 solo nel Lazio
, di cui oltre 13.000 nel Comune di Fiumicino, con ricadute socioeconomiche eccezionalmente positive in tutto il Paese.