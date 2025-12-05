Aeroporti di Roma: stabilizzati 243 lavoratori negli scali di Fiumicino e Ciampino

(Teleborsa) - Une dalle organizzazioni sindacali. Dopo le, ADR, società del Gruppo Mundys, prosegue il proprio investimento nel capitale umano con una nuova intesa che coinvolge lavoratori impiegati, negli scali di Fiumicino e Ciampino, in attività come l'assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità, i controlli di sicurezza, la movimentazione bagagli e la mobilità aeroportuale.A partire da marzo 2026,; analoga previsione è stata formulata per ulterioriQuesto nuovo accordo rappresenta un, in linea con il percorso avviato da ADR negli ultimi 12 anni, che ha consentito di raddoppiare il numero di contratti a tempo indeterminato -- e di aumentare il totale dei posti di lavoro stabili da 2.227 lavoratori agli attuali circa 4.300.Rispetto a questa traiettoria di ampliamento occupazionale, il, che prevedepotrà rappresentare un’ulteriore e straordinaria leva strategica per la creazione di lavoro qualificato e stabile.Uno studio condotto dalche verrà presentato il prossimo martedì 9 dicembre, ha infatti stimato che, di cui oltre 13.000 nel Comune di Fiumicino, con ricadute socioeconomiche eccezionalmente positive in tutto il Paese.