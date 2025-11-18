Roche, farmaco giredestrant contro cancro al seno mostra ottimi risultati in studio in fase avanzata

Roche

(Teleborsa) -ha affermato che il suoha mostrato ottimi risultati in uno studio in fase avanzata.Il gruppo farmaceutico svizzero ha affermato che giredestrant, un farmaco orale in fase di sperimentazione come terapia endocrina adiuvante, ha mostrato unrispetto alla terapia endocrina standard.Lo studio è ila dimostrare che un degradatore selettivo del recettore degli estrogeni (SERD) – un tipo di farmaco utilizzato nella terapia ormonale – può migliorare i risultati se utilizzato dopo il trattamento iniziale in pazienti con cancro al seno in fase iniziale.La maggior parte dei tumori al seno viene, ha affermato Roche."I risultati odierni sottolineano il potenziale di giredestrant come nuova terapia endocrina di scelta per le persone con cancro al seno in fase iniziale, dove esiste una possibilità di cura", ha affermato