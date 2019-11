Salini Impregilo alla WEC 2019: "Puntare su sostenibilità"

(Teleborsa) -"perché il nostro obiettivo principale e comune è quello diche consentano a noi stessi e alle future generazioni di vivere in ambienti in cui tutti possiamo prosperare, dove ci sentiamo connessi gli uni agli altri".Così il direttore regionale Salini Impregilo per l'Australia e l'Oceania,, ha aperto i lavori della, uno degli eventi più importanti al mondo nel settore delle infrastrutture, che si svolge ogni 4 anni e organizzata quest'anno dae tocca uno degli argomenti più dibattuti del momento: il ruolo fondamentale dell'innovazione nell'ingegneria per contribuire ad uno, settore in cui Salini Impregilo è leader mondiale e con un ruolo sempre più forte nellaLa Convention, definita come le "Olimpiadi dell'ingegneria", è seguita da oltre 1.300 persone provenienti da oltre 70 paesi, e ha visto la prima giornata dedicata all'importanza di infrastrutture smart e flessibili per supportare la crescita demografica delle città nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite.Il tema è particolarmente sentito in: Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth.A dirlo è anche il Rapporto "Flexible Cities. The Future of Australian Infrastructure" realizzato da The Economist Intelligence Unit – EIU, e promosso da Salini Impregilo insieme alla University of Technology Sydney (UTS), considerata la migliore università in Australia tra quelle di recente costituzione e con cui Salini Impregilo ha avviato un accordo di collaborazione. Tra i progetti firmati dal gruppo c'è la S, con una sezione molto significativa dal punto di vista ingegneristico, lo skytrain bridge.