Wise Equity vende l'italiana Innovery alla francese Neverhack (Carlyle)

(Teleborsa) -, società di gestione del fondo Wisequity IV, ha annunciato la cessione di, società di servizi specializzata in soluzioni innovative di cybersecurity e in tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), a, gruppo francese leader nel settore della cybersecurity di proprietà di Carlyle attraverso la sua piattaforma Carlyle Europe Technology Partners (CETP)., Innovery è un'azienda globale di servizi di cybersecurity con sedi in Italia, Spagna, Messico e Stati Uniti,Nel 2019, l'acquisizione da parte di Wise Equity di una quota di maggioranza di Innovery, attraverso il fondo Wisequity IV, ha permesso all'azienda di rafforzare la propria presenza a livello globale, favorendo la crescita organica e attuando un'volta a sviluppare prodotti, servizi e mercati a livello internazionale. Con il supporto di Wise Equity, l'azienda si è assicurata le acquisizioni di Proxy nel 2019, Obiectivo nel 2020, NB Service & Security nel 2021 e Open3S nel 2022.