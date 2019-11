Ex Ilva, Conte: se Mittal conferma impegni, pronti a coinvolgimento pubblico

ArcelorMittal

FCA

(Teleborsa) - Ilè pronto a unseconferma il suo impegno a continuare nella produzione. E' quanto ha affermato il, avvertendo però che "non sarà accettata nessuna soluzione al ribasso"."L'obiettivo che abbiamoè di pervenire all'elaborazione di unaperto a nuove soluzioni tecnologiche che punti a un efficace: laddove dovesse confermarsi l'impegno della società a continuare nella produzione a queste condizioni noi siamo pronti a un coinvolgimento pubblico motivato dall'importanza strategica del siderurgico per l'economia italiana", ha affermato Conte nel corso del suo intervento all'assemblea della Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica."Il Governo - ha aggiunto il Presidente del Consiglio - ha profuso ilsul futuro dello stabilimento industriale ex Ilva di Taranto. L'obiettivo concordato nell'incontro dello scorso venerdì è quello di pervenire all'elaborazione di un nuovo piano industriale, aperto a nuove soluzioni tecnologiche e di risanamento ambientale".In mattinata, in visita allo stabilimentodi Melfi, Conte aveva riferito che il. "Il tema della salute è stato messo sul tavolo col signor Mittal in coincidenza col rilancio produttivo. I temi dinon si possono più separare.in questa ultima interlocuzione ha assunto una posizione diversa completamente rispetto al precedente incontro in cui voleva recedere dal contratto.. Dovete darci un attimo di tranquillità - ha detto il Premier - capisco l'ansia di avere aggiornamenti quotidiani ma adesso si è avviato il negoziato e chi conosce come funziona sa che c'è da valutare i risvolti industriali, giuridici, occupazionali. Abbiamo bisogno di qualche settimana di tempo. Ci stiamo lavorando, rassicuro i tarantini e i pugliesi: il governo lavora con la massima determinazione e attenzione e spera presto di poter portare a tutta la comunità locale dei buoni risultati sia per lo stabilimento ex Ilva, in modo da fare grandi passi avanti per il risanamento ambientale, sia per i cittadini con i progetti per la città".