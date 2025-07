Ex Ilva, posticipata conferenza servizi per rinnovo AIA

(Teleborsa) -(AIA) dello stabilimento ex Ilva di Taranto, originariamente convocata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per domani, giovedì 10 luglio,Il rè stato disposto dal MASE, d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, raccogliendo così le esigenze condivise dalle amministrazioni nazionali e locali della Puglia, intervenute ieri a Palazzo PiacentiniPer l'ex Ilva di Tarantoin audizione alla commissione Industria del Senato parlando dell'accordo interistituzionale proposto dal governo."Quello che importa è che battiate un colpo, serve una condivisione di qualunque cosa si decida di fare.Quando avremmo messo a punto la bozza finale io chiederò di presentare la bozza ai due rami del Parlamento per avere un un giudizio", dice il presidente della Regione Puglia. Il timore di Emiliano è chec'ha voglia di chiudere".