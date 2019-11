Confcommercio, l'illegalità costa oltre 30 miliardi

(Teleborsa) -per le imprese del commercio e dei pubblici esercizi ed il suo valore è inquest'anno a 30,2 miliardi). E' quanto emerge dall'indagine diffusa in occasione della", concentrata sui temi della contraffazione e dell''abusivismo.Assieme a, Presidente dell'associazione che rappresenta il settore del commercio, è presente all'evento in corso a Roma il Ministro dell’Interno"Contraffazione e abusivismoche certo penalizzano in particolare i nostri settori, ma che ie la salute del sistema Paese, sovvenzionando le catene della criminalità organizzata", ha affermato Sangalli, ricordando che questi "fenomeni hanno anche unache è difficile da quantificare, ma non è meno pesante da valutare”. Di qui l'appello alle istituzioni al contrasto della criminalità, con l’inasprimento dell’impianto sanzionatorio e l'intensificazione dei controlli e dell’attività repressiva, ma anche con la diffusione della cultura della legalità.Un valore che si raggiunge sommando una serie di voci collegate all'illegalità:(8,7 miliardi di euro),(6,6 miliardi),(4,1 miliardi),(3,8 miliardi), la(ferimenti, assicurazioni, spese difensive) che costa 6 miliardi ed i costi per lache assorbono circa 1 miliardo.Va tenuto conto che, a causa dell'illegalità, lericevono un danno in termini di, che mette sonoGuardando all'indagine condotta da Confcommercio,della diffusione dell'illegalità è il, attraverso il quale passa gran parte dell'intrattenimento (musica, film, abbonamenti tv) e quasi la metà dei servizi turistici (alloggio, ristorazione, trasporti).: nel 2019 quasiha acquistato un prodotto contraffatto o usufruito di un servizio illegale. Leche sottostanno all'acquisto sono sostanzialmente di(82% delle risposte), ma quel che più preoccupa è che l'acquisto di merce illegale è in gran parte(nel 73% dei casi).