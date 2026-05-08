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Germania, surplus bilancia commerciale scende oltre le attese a marzo a 14,3 miliardi di euro

Economia, Macroeconomia
Germania, surplus bilancia commerciale scende oltre le attese a marzo a 14,3 miliardi di euro
(Teleborsa) - In calo oltre le attese il surplus della bilancia commerciale tedesca. Nel mese di marzo 2026 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 14,3 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 19,5 miliardi di febbraio. Il dato è inferiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 17,8 miliardi.

Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono aumentate dello 0,5% su base mensile, dopo il +3,6% registrato a febbraio e contro il +1,7% atteso dal mercato, mentre le importazioni hanno registrato un incremento del5,1% dopo il +4,7% precedente.

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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