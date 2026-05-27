Nextalia, partnership con Ponte Ter per consolidare la leadership di Costa Edutainment

(Teleborsa) - Nextalia Investment Management, per conto del fondo Nextalia Private Equity (“NPE”) e Costa Edutainment, società italiana leader nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica,

annunciano il perfezionamento di una partnership per supportare la crescita di Costa e guidare da protagonisti il consolidamento del settore di riferimento.



Costa Edutainment, fondata nel 1997 per la gestione dell’Acquario di Genova è oggi il principale operatore nel mercato dell’edutainment in Italia con 12 strutture gestite di cui 3 acquari, 3 parchi acquatici e 6 tra parchi a tema, experience museum e villaggi e un tour operator di proprietà. Con un fatturato del Gruppo di circa 78 milioni di euro e un EBITDA di circa 25 milioni nel 2025, le strutture gestite hanno accolto nell’anno circa 3 milioni di visitatori.



Nextalia intende affiancare il Presidente Giuseppe Costa e il Gruppo nel perseguimento di ambiziosi piani di crescita sia

organica sia attraverso mirate acquisizioni con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento distintivo del Gruppo come piattaforma di riferimento per l’intrattenimento e la gestione di strutture educative nel Paese.



L’operazione prevede l’acquisto per tramite di un veicolo controllato indirettamente da Nextalia e Ponte Ter (veicolo della Famiglia Costa), che manterrà una quota del 30% nella nuova compagine sociale di Costa, per garantire continuità di visione e indirizzo strategico del Gruppo.



Nel medesimo contesto Giuseppe Costa sarà nominato Presidente Esecutivo. Cristian Biasoni sarà altresì nominato Amministratore Delegato del Gruppo.

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