Confagricoltura, accordo UE-Giappone fa volare export agroalimentare

(Teleborsa) -: l'accordo in vigore dal 1° febbraio scorso ha fatto volaredel Made in Italydell'a 1,12 miliardi nel periodo febbraio-agosto e, nello stesso lasso di tempo, lesono balzate delE' quanto segnalasulla base dei dati sull'interscambio, elaborati dall'Istituto per il commercio estero (). "I dati dimostrano, ancora una volta, che gli accordi commerciali bilaterali della UE sono di fondamentale importanza per il sistema agroalimentare italiano, tenuto conto della perdurante stagnazione dei consumi interni", ha commentato ilL’accordo prevede la progressivasul 97% dei prodotti europei destinati al mercato nipponico. Il Giappone si è impegnato a riconoscere eagroalimentari della UE, compresi i vini eche coprono circa il 90% delle esportazioni totali di prodotti IDP. Previste anche semplificazioni per l’importazione e lo sdoganamento dei prodotti.Allargando il quadro all'intera UE, Confagricoltura afferma che glie richiama i dati della Commissione europea, in base ai quali,agroalimentari degli Stati membri è destinato ai mercati dei Paesi con i quali sono state sottoscritte intese commerciali.